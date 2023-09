Moscovo garante ter abatido dois drones ucranianos em Belgorod

A Rússia abateu dois drones ucranianos na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, sem causar vítimas, afirmou o Ministério da Defesa russo esta segunda-feira.

"Os sistemas ativos de defesa aérea destruíram dois drones aéreos sobre o território da região de Belgorod (...) por volta da 01h20, hora de Moscovo" (23h20 de domingo em Lisboa), escreveu o ministério na plataforma Telegram.

"O nosso sistema de defesa funcionou no distrito urbano de Yakovlevsky: dois drones aéreos foram abatidos. Não houve vítimas", declarou, por sua vez, o governador da região, Vyacheslav Gladkov, também no Telegram, acrescentando que os destroços dos drones caíram numa estrada perto de um edifício residencial.

A região de Belgorod situa-se na zona ocidental da Rússia, fazendo fronteira com Kharkiv, do lado ucraniano.

As ofensivas dos drones ucranianos contra cidades russas próximas da Ucrânia, na península anexada da Crimeia ou em Moscovo, aumentaram nos últimos meses, como parte de uma contraofensiva de Kiev, no contexto da invasão russa da Ucrânia.

Na quarta-feira à noite, dois drones ucranianos foram destruídos em Rostov-on-Don, o centro logístico do exército russo, situado no sudoeste do país, a menos de 150 quilómetros da Ucrânia.