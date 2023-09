A França anunciou um apoio de cinco milhões de euros para as Organizações Não Governamentais a operar em Marrocos, uma forma de apoiar o esforço contra o tempo para encontrar sobreviventes após o sismo que abalou a zona de Marraquexe na noite de sexta-feira.

A ajuda do executivo parisiense foi divulgada esta segunda-feira pela ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, em entrevista à BFMTV, onde fez questão de salientar que Marrocos "não recusou ajuda". Colonna apelou ainda para que não se gerem "falsas polémicas" numa altura em que "as pessoas precisam de ajuda", afastando diferendos diplomáticos com as autoridades marroquinas.

"Marrocos é um país soberano e cabe-lhe organizar a ação de socorro", disse Colonna.



Recorde-se que Marrocos aceitou ajuda de apenas quatro países na sequência do sismo: Espanha, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Qatar.

"Com o progresso das operações de intervenção, à medida que a avaliação das eventuais necessidades evolui, isso pode levar-nos a recorrer a ofertas de apoio propostas por outros países amigos, de acordo com as necessidades de cada etapa", foi dito, em comunicado.