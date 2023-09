Marrocos. Bebé nasce minutos antes do sismo e agora a sua casa é uma tenda

O violento sismo que abalou Marrocos na noite de sexta-feira afetou milhares de vidas. Em Taddart, na zona montanhosa do Atlas, umas das zonas mais afetadas pelo abalo, vive Khadija, o marido e agora a filha bebé, nascida minutos antes do terramoto. Desde aí, que os três vivem numa tenda à beira da estrada.



Khadija deu à luz num hospital em Marraquexe, minutos antes do sismo de magnitude 6,8, que já vitimou 2497 pessoas. Embora tenham saído ilesas, o hospital foi evacuado, três horas depois da mãe dar à luz.

À BBC, Khadija lembra que o hospital informou que todos tinham de sair “devido ao medo de réplicas".

Com a recém-nascida, Khadija e o marido apanharam um táxi na manhã de sábado para sua casa em Taddart, a cerca de 65 quilómetros de Marraquexe, mas as estradas bloqueadas pelos destroços do terramoto não permitiram à família chegar à habitação.