Encontrada cadela perdida em aeroporto durante três semanas

A companhia Delta avançou que Rodriguez tinha viajado para os EUA com Maia como animal de estimação na cabine do avião. Como Rodriguez foi impedida de entrar no país pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, de acordo com a política do departamento, não foi autorizada a ficar com o seu animal de estimação enquanto aguardava um voo de volta para casa.

A dona e o animal de estimação foram separados depois de Paula Rodriguez ter sido impedida de entrar nos Estados Unidos e Maia ter escapado da mala de transporte, enquanto estava ao cuidado da Delta, disse a companhia aérea. Após três semanas de agonia, Maia foi recuperada no sábado, encontrada perto das instalações de carga norte, anunciou o aeroporto nas redes sociais no domingo.

Maia, uma cadela de seis anos, perdeu-se depois de voar com a Delta Airlines da República Dominicana para Atlanta, a 18 de agosto, com a sua dona Paula Rodriguez.

"Cansada, mas aparentemente de boa saúde, foi transportada para um veterinário e espera-se que regresse a casa em breve", anunciou no Twitter o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, no domingo.

Ao The Washington Post, Rodriguez disse que teve de passar a noite num centro de detenção do aeroporto, enquanto Maia foi alojada numa instalação para animais de estimação da Delta, para se juntarem no voo de regresso a casa na manhã seguinte.

A cadela "escapou da sua transportadora enquanto as equipas transportavam o animal na área de operações fora dos edifícios do terminal. O animal de estimação teria sido devolvido ao cliente antes do seu voo de regresso, de acordo com as instruções do CBP", afirmou a Delta.

A companhia aérea disse que iniciou imediatamente buscas 24 horas por dia no aeroporto, incluindo buscas com óculos de visão noturna, e partilhou avisos com os funcionários, pessoal do aeroporto, abrigos de animais próximos e veterinários para estarem atentos ao animal de estimação.

A irmã de Rodriguez disse numa campanha de angariação de fundos online que Rodriguez e Maia partilhavam uma "ligação inquebrável".



"A Maia e a Paula vão juntas para todo o lado, e é provavelmente por isso que a Maia rasgou tão desesperadamente o saco do canil quando foram separadas. A Maia precisava de voltar para a Paula, especialmente depois de uma viagem tão stressante", escreveu.

"Esta situação deixou a minha irmã sem dormir, com ataques de pânico constantes e sem apetite. Não quero que ela fique pior", acrescentou.

A campanha de angariação de fundos incluía uma mensagem de Paula que dizia: "'A Maia é todo o meu coração e eu SEI que ela anda por aí algures à procura da mãe. Preciso da vossa contribuição para ajudar nos nossos esforços de busca e para me aproximar da minha bebé. O vosso apoio é muito importante para mim, neste momento especialmente delicado emocionalmente. Obrigada!"

"Estamos muito agradecidos pelo trabalho de equipa que levou à recuperação da cadela da nossa cliente", disse a Delta numa declaração partilhada na segunda-feira. "A Delta está a trabalhar para reunir cadela e dona o mais rapidamente possível".



Rodriguez compartilhou uma história no Instagram no domingo, onde se lia em letras maiúsculas: "Maiaaaaaaa está de volta a casaaaaa!!!!"