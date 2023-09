Cheias na Líbia fazem 2.000 mortos e 1.200 desaparecidos

Pelo menos 2.000 pessoas morreram e 1.200 estão desaparecidas devido às devastadoras inundações em diversas cidades costeiras do norte da Líbia, indicou esta segunda-feira um dos líderes do país fraturado entre dois poderes paralelos.

As mortes confirmadas já ascendiam a dezenas após a tempestade mediterrânica Daniel ter provocado cheias devastadoras que arrasaram bairros inteiros, mas o balanço das autoridades sanitárias ainda não incluía a cidade de Derna, a mais atingida e ainda sem possibilidade de acesso para equipas de socorro.

O chefe do governo paralelo do leste líbio, Osama Hammad, definiu a situação em Derna de "catastrófica" ao referir-se a "milhares de desaparecidos, bairros inteiros arrasados e levados por um mar com os seus habitantes".

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia líbio, a precipitação ultrapassou os 400 mililitros por hora, um valor que não se registava há quatro décadas. Um membro do Conselho Municipal de Derna, Ahmed Amdur, pediu uma intervenção internacional "urgente" para "salvar a cidade".