Alpinista sobrevive a queda de 600 metros apenas com ferimentos ligeiros

Um alpinista da Nova Zelândia sobreviveu "milagrosamente" a uma queda de 600 metros com apenas alguns ferimentos ligeiros, depois de ter caído pela encosta de uma montanha, avança a BBC esta segunda-feira.

Segundo a polícia, o homem caiu do Monte Taranaki, na Ilha do Norte, e foi salvo pelo tempo primaveril, que amoleceu o gelo e fez com que aterrasse sobre uma superfície de neve. As autoridades disseram que o alpinista tem "uma sorte excecional por estar vivo".

O alpinista fazia parte de um grupo que escalava o Monte Taranaki quando caiu do cume por volta do meio-dia local de sábado, 9 de setembro.

"Depois de ver um colega deslizar pela montanha abaixo e desaparecer de vista, outro membro do grupo desceu para tentar localizá-lo", disse a polícia.

Um membro do Taranaki Alpine Rescue, que por acaso também estava a escalar nesse dia, ajudou a localizar o homem caído.

A distância a que caiu é igual à de um dos edifícios mais altos do mundo, a Torre Real do Relógio de Makkah, na Arábia Saudita. É também quase o dobro da altura do Shard, em Londres, com 309 metros de altura.

O Monte Taranaki tem a reputação de ser uma das montanhas mais mortíferas da Nova Zelândia, de acordo com o Conselho de Segurança de Montanha do país. Em 2021, dois alpinistas morreram no mesmo local onde caiu o alpinista neste fim de semana.

Taranaki é um vulcão adormecido que se situa numa zona remota na costa oeste da Ilha do Norte da Nova Zelândia.

O Conselho de Segurança da Montanha afirmou: "O isolamento em relação a outras montanhas, a proximidade da linha costeira e a sua posição geográfica criam algumas das condições climatéricas mais adversas e que mudam mais rapidamente em toda a Nova Zelândia”.

"As condições climatéricas combinadas com o terreno complexo e acidentado criam um ambiente altamente único. Um erro pode ser desastroso", reiteraram as autoridades.

Embora sejam circunstâncias raras, há relatos de outras pessoas que sobreviveram relativamente incólumes a grandes quedas, embora não tão acentuadas como a do alpinista da Nova Zelândia.

Adam Potter caiu 300 metros no Sgurr Choinnich Mor, na Escócia. Durante a queda, em 2011, caiu sobre três penhascos. Apesar de ter sofrido danos, Potter conseguiu levantar-se assim que parou de deslizar.

Outro alpinista sobreviveu a uma queda de 400 metros no Canadá, quando se precipitou pela encosta do Monte Lefroy. A montanha no oeste do país mede 3.423m no seu pico.