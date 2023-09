Alerta dos MSF. Reservas de medicamentos estão a acabar em Marrocos

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) tem estado na linha da frente, a dar apoio às vítimas do sismo em Marrocos. Em declarações à Renascença, o coordenador de emergências da organização adianta que estão a trabalhar em hospitais de campanha, em tendas. John Johnson relata que as reservas de medicamentos estão a acabar.

“Estávamos lá de manhã e as pessoas começaram a chegar pelas 8h30. O espaço ficou cheio com 15 pacientes. Diferentes tipos de ferimentos - braços e pernas partidos, traumatismos cranianos. Os médicos e as enfermeiras tratam-nos o melhor que podiam, mas toda a gente está exausta. Estão a trabalhar com as reservas que têm, mas que estão a diminuir cada vez mais”, refere o trabalhador humanitário.

O coordenador de emergências da Médicos Sem Fronteiras garante ainda que a organização está a fazer tudo para ajudar as autoridades de Marrocos.

“Estamos a reunir-nos com diferentes diretores de hospitais para perceber quais são as necessidades em termos farmacêuticos, de recursos humanos e também de logística. Estamos a tentar perceber a melhor forma de os ajudar nos próximos dias”, explica John Johnson.