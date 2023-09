Sismo em Marrocos. Tudo o que sabemos na manhã do segundo dia

Isso mesmo foi apontado pelo sismólogo João Duarte Ferreira, que disse à Agência Lusa que o número de mortos provocados pelo sismo ainda vai subir "significativamente" . O terramoto aconteceu numa zona de convergência entre as placas tectónicas africana e euro-asiática , que, noutras áreas, "são bastante estáveis", mas que, nesta localização, apresentam "deformação distribuída ao longo de centenas de quilómetros", representada na cordilheira do Atlas.

Com o amanhecer de domingo, Marrocos entra no segundo dia após o sismo de magnitude 6,8 que abalou o país. Os habitantes e as operações de socorro avaliam os danos e procuram sobreviventes entre escombros.

As operações de busca e salvamento lutam para encontrar pessoas - por vezes famílias inteiras - debaixo dos destroços dos edifícios que desabaram, principalmente nas áreas rurais.

No entanto, muitas estradas na região próxima do epicentro, estão bloqueadas ou danificadas pelos destroços provocados pelo sismo, o que dificulta a passagem de pessoas e equipamentos.

As áreas rurais do sul do país são as mais atingidas - o epicentro foi a 71 km a sudoeste de Marraquexe, na região do Alto Atlas - uma subcordilheira que faz parte do Atlas marroquino -, repleta de pequenas aldeias.

Vários países ofereceram ajuda a Marrocos, incluindo a Argélia - que tinha cortado as relações diplomáticas com o vizinho mas, depois de dois anos, abriu o seu espaço aéreo à passagem de ajuda humanitária.

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, declarou a disponibilidade portuguesa para "projetar" para Marrocos "uma força equivalente" à enviada para a Turquia, em fevereiro deste ano. Em declarações à Renascença, o ministro diz que está a aguardar a resposta de Marrocos.

A Madeira disponibilizou-se para auxiliar as equipas de socorro de Marrocos, colocando à disposição do país equipamentos e recursos humanos. A Câmara do Porto também o fez.

A União Europeia também ofereceu ajuda ao país do Norte de África, expressando solidariedade com o povo marroquino.

Um grupo de autarcas algarvios estava em Marraquexe na altura do sismo, devido a uma conferência internacional sobre geoparques. O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, contou à Renascença que passou a noite ao relento e o terramoto foi "um grande susto".

Mónica Sintra também estava em Marraquexe, e saiu "logo para a rua" quando sentiu o sismo. À Renascença, a cantora explicou que não vai sair do hotel por segurança.

Hassan Nadder, antigo jogador do Benfica e do Farense, estava em Casablanca, e descreveu cenas "que só se vê nos filmes".