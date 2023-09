Sismo em Marrocos. Novo balanço provisório soma 2.122 mortos e 2.421 feridos

Em Marrocos, o número de mortos na sequência do sismo aumentou para 2.122, enquanto o número feridos subiu para 2.421, segundo a televisão estatal do país.

Até ao momento, não há registo de vítimas mortais portuguesas.

Os meios de comunicação social marroquinos relataram o colapso de uma mesquita do século XII, sublinhando os danos ao património cultural do país. O terramoto também danificou partes da cidade velha de Marraquexe, Património Mundial da UNESCO.

As operações de busca e salvamento lutam para encontrar pessoas - por vezes famílias inteiras - debaixo dos destroços dos edifícios que desabaram, principalmente nas áreas rurais.



No entanto, muitas estradas na região próxima do epicentro, estão bloqueadas ou danificadas pelos destroços provocados pelo sismo, o que dificulta a passagem de pessoas e equipamentos.

As áreas rurais do sul do país são as mais atingidas - o epicentro foi a 71 km a sudoeste de Marraquexe, na região do Alto Atlas - uma subcordilheira que faz parte do Atlas marroquino -, repleta de pequenas aldeias.

Três equipas internacionais de socorro já estão em Marrocos para ajudar nas operações de resgate, avançou em declarações à Renascença, Manuel Velloso, ex-diretor Nacional de Operações da Proteção Civil.

Segundo o especialista, há mais equipas a caminho mas, neste momento, três já se encontram no terreno.