Sismo em Marrocos. "É natural" Portugal não receber pedido de ajuda

"É natural que não seja pedida" ajuda a Portugal para as operação de busca e salvamento a Marrocos, diz um ex-diretor de operações da Proteção Civil. Portugal disponibilizou-se para enviar uma equipa a Marrocos após o sismo, mas ainda não recebeu resposta.

Para Manuel Velloso, Marrocos está a dar prioridade aos países com que tem protocolos bilaterais, uma situação que considera "absolutamente normal".

"Marrocos tem protocolos bilaterais, para além de Portugal, com Espanha, com França e com a Tunísia. Aquilo que Marrocos fez foi não pedir aos organismos centrais" como a União Europeia e as Nações Unidas, explica o antigo responsável da Proteção Civil.

"Nos protocolos bilaterais, [Marrocos] deu preferência a Espanha a França, à Tunísia, que são os seus vizinhos, e deu preferência, esse é que é fora do esquema, a Israel", conta Manuel Velloso.