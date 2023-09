Operadoras de telemóvel francesas oferecem comunicações para Marrocos

Todas as operadoras francesas de telemóvel estão a oferecer aos clientes chamadas e mensagens de texto gratuitas para Marrocos, país que foi atingido por um violento terremoto, anunciou no domingo o ministro, Jean-Noël Barrot.

“Após o trágico terremoto, as chamadas e mensagens de texto para Marrocos serão gratuitas para os clientes das operadoras francesas. Solidariedade absoluta com as vítimas, seus familiares e entes queridos”, escreveu o ministro na conta X (antigo Twitter).

O devastador terremoto que atingiu várias províncias de Marrocos matou 2.122 pessoas, de acordo com um novo relatório provisório do Ministério do Interior.