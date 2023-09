Hassan Nadder. “Foi uma coisa que só se vê nos filmes”

“Estava em casa sentado, de repente senti que o sofá estava a mexer. Vi logo que havia qualquer coisa que não era normal. Fui à janela, vi gente a correr, gente a sair [de casa]. Depois fui para a rua, toda a gente estava nas ruas. Fugiram dos prédios. Estava tudo com medo", descreve o jogador que na década de 1990 e início do milénio jogou em Portugal, no Farense e no Benfica.

O ex-jogador conta ainda que há pessoas que só voltaram a casa de madrugada, às 03h00 ou 04h00, e que muitas ficaram mesmo a dormir nas ruas. "Se sentimos em Casablanca, imagine-se nos lugares à volta de Marraquexe, onde foi muitíssimo forte. Muita gente morreu. Foi uma tragédia grande, uma coisa que não esperávamos”, relata.

Hassan estava em Casablanca mas em Marraquexe, próximo do epicentro do sismo vive outro ex-jogador do Benfica, Tahar. Hassan já falou com o ex-intermacional marroquino e com a família, que estão bem.

Em Marrocos, as autoridades locais, fizeram uma atualização do número de vítimas mortais. Já estão confirmadas 2.012 mortes e 2.059 feridos, incluindo 1.404 feridos graves, de acordo com um relatório atualizado do Ministério do Interior às 22h00 deste sábado.