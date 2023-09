Espanha envia equipa para procurar sobreviventes

Albares afirmou ainda que a ajuda imediata reflete a solidariedade e o “sentimento de amizade do povo espanhol para com Marrocos”.

O chefe interino da diplomacia espanhola disse também que contactou os ministros do Interior e da Defesa para coordenar esta primeira ajuda de Espanha ao país vizinho.

A Espanha vai enviar equipas de salvamento para Marrocos para ajudar nas buscas por sobreviventes do sismo de sexta-feira à noite, que matou mais de duas mil pessoas, anunciou este domingo o Governo espanhol.

Segundo indicou, até ao momento, não há notícia de espanhóis mortos ou feridos no terramoto.

Disse que Governo contactou todos os espanhóis que se inscreveram no registo consular.

O ministro disse também não considerar necessário fretar um avião para transportar os espanhóis que estão em Marrocos por haver diferentes ligações entre os dois países.

Referiu, no entanto, que o executivo está em contacto com as companhias aéreas Iberia e Binter para explorar a possibilidade de aumentar a capacidade prevista dos aviões que deverão aterrar nas próximas horas em Marrocos.

O objetivo é responder, se necessário, às solicitações dos passageiros cujos voos foram cancelados devido ao sismo.

Segundo Almares, uma equipa da embaixada de Espanha em Rabat está em Marraquexe desde sábado para ajudar a procurar voos que permitam o regresso ao país dos espanhóis afetados.

Albares lembrou ainda aos espanhóis em Marrocos que podem optar pelo transporte terrestre para Tânger, de onde existem amplas ligações marítimas com Espanha.

O balanço mais recente do sismo divulgado pelo Governo marroquino era de 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 estavam em estado grave.

As autoridades sismológicas marroquinas disseram que o terramoto teve uma magnitude de 6,8 na escala de Richter e ocorreu a oito quilómetros de profundidade.