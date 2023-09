Chile/50 anos: Marcha em memória das vítimas da ditadura de Pinochet degenera em confrontos

Confrontos entre a polícia e manifestantes ocorreram hoje em Santiago do Chile durante uma marcha em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet, por ocasião do 50.º aniversário do golpe de Estado que colocou o general no poder.

Durante alguns momentos, o presidente chileno Gabriel Boric juntou-se ao cortejo que reuniu cerca de 5.000 pessoas, segundo fontes governamentais, tornando-se o primeiro líder chileno a fazê-lo desde o fim da ditadura em 1990.



Alguns manifestantes arremessaram pedras contra o palácio presidencial, destruíram as barreiras de segurança colocadas na via pública e danificaram o acesso a um centro cultural localizado no edifício, segundo a agência France-Presse (AFP).

Também ocorreram confrontos com a polícia em outras zonas da cidade ao longo do percurso da marcha, com alguns manifestantes a atirarem "cocktails Molotov" e a ergueram, mas também a incendiarem, barreiras.