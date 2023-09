Ucrânia critica declaração dos líderes do G20 sobre guerra que não menciona Rússia

O texto ressalva que houve "diferentes considerações sobre a situação".

Da mesma forma, a declaração recorda as discussões realizadas na cimeira do G20 em Bali, no ano passado, e cita como então as resoluções adotadas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a guerra na Ucrânia, recordando que todos os países "devem agir em conformidade" com os princípios da ONU.

Em 2022, o comunicado da cimeira do G20 em Bali incluía um parágrafo em que a maioria dos membros "condenava veementemente a guerra na Ucrânia" e sublinhava que o conflito "está a causar imenso sofrimento humano e a agravar as fragilidades existentes na economia global".

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que, apesar de ser menos duro do que em 2022, o documento da cimeira inclui "uma série de parágrafos significativos" sobre a guerra na Ucrânia.

"Na nossa opinião, o documento faz um bom trabalho ao apoiar o princípio de que os Estados não podem usar a força para violar a integridade territorial de outros", disse Sullivan, em declarações aos jornalistas em Nova Deli.