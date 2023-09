Terramoto em Marrocos. Número de mortos sobe para 820

O número de mortos no terramoto que abalou Marrocos na noite desta sexta-feira subiu para 820 pessoas. O abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu a sudoeste de Marraquexe e também fez pelo menos 672 feridos.

O Ministério do Interior de Marrocos atualizou o número de mortos, que não chegava aos 300 mortos no primeiro balanço, feito de madrugada. Aquando do segundo balanço, ao início da manhã, 51 pessoas feridas estavam em estado crítico - um número que evoluiu para 205 pessoas.

Até às 02h00 locais - a mesma hora de Lisboa - tinham sido registadas mortes nas províncias e prefeituras de Al Haouz, Marraquexe, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant.