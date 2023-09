Sobe o número de vítimas em Marrocos. Autoridades confirmam 2.012 mortos e 2.059 feridos

Em Marrocos, as autoridades locais, fizeram uma atualização do número de vítimas mortais. Já estão confirmadas 2.012 mortes e 2.059 feridos, incluindo 1.404 feridos graves, de acordo com um relatório atualizado do Ministério do Interior às 22h00 deste sábado.

"As autoridades públicas continuam a mobilizare meios para acelerar o processo de resgate e evacuação dos feridos, cuidando dos feridos entre as vítimas e mobilizando todas as capacidades necessárias para lidar com os efeitos desta dolorosa tragédia”, lê-se no relatório atualizado do Ministério do Interior.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu às 23h11 de sexta-feira. O epicentro foi a 71 km de Marraquexe, na região do Alto Atlas - uma subcordilheira que faz parte do Atlas marroquino. Pensa-se que muitas vítimas estarão em aldeias remotas desta região.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros, e foi sentido em Portugal com alguma intensidade, em localidades como Faro, Loulé, Portimão, Cascais, Lisboa e Torres Vedras.

[atualização às 22h45]