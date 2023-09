Sobe o número de vítimas em Marrocos. Autoridades confirmam 1.305 mortos e 1.832 feridos

Em Marrocos, as autoridades locais, fizeram uma atualização do número de vítimas mortais. Já estão confirmadas 1.305 mortes e 1.832 feridos, incluindo 1.220 feridos graves, de acordo com um relatório atualizado do Ministério do Interior às 19h00 deste sábado.

De acordo com o governo marroquino, citados pelos media locais, 694 mortes foram registadas na província de Al Haouz, 347 casos na província de Taroudant, 191 casos na província de Chichaoua, 39 casos na província de Ouarzazate e 14 mortes na província de Marraquexe."

"As autoridades públicas continuam a mobilizare meios para acelerar o processo de resgate e evacuação dos feridos, cuidando dos feridos entre as vítimas e mobilizando todas as capacidades necessárias para lidar com os efeitos desta dolorosa tragédia”, lê-se no relatório atualizado do Ministério do Interior.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu às 23h11 de sexta-feira. O epicentro foi a 71 km de Marraquexe, na região do Alto Atlas - uma subcordilheira que faz parte do Atlas marroquino. Pensa-se que muitas vítimas estarão em aldeias remotas desta região.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros, e foi sentido em Portugal com alguma intensidade, em localidades como Faro, Loulé, Portimão, Cascais, Lisboa e Torres Vedras.