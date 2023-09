Sismo em Marrocos. Portugueses contactados pelo Governo estão bem

Os portugueses em Marrocos "encontram-se bem", diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). O Governo está a contactar os cidadãos nacionais que estão no país, abalado por um sismo grave na noite desta sexta-feira.

Em comunicado, o MNE diz que "está em contacto com os cidadãos portugueses no país, em particular na zona do epicentro sísmico", sublinhado que "as comunicações em território marroquino estão condicionadas".

"Todos os portugueses com quem, até ao momento, foi estabelecido contacto encontram-se bem, não tendo reportado problemas de saúde ou danos materiais substantivos", esclarece o Ministério.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros declara que "Portugal exprime a sua total solidariedade para com as autoridades e população marroquinas" e endereça "as mais sentidas condolências às famílias das vítimas".

"O governo português está a acompanhar a situação em permanência, recolhendo toda a informação necessária, especialmente a respeitante aos cidadãos portugueses no território", conclui o MNE.

Um terramoto a sudoeste de Marraquexe matou, esta sexta-feira à noite, pelo menos 820 pessoas. O abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu a sudoeste de Marraquexe e também fez pelo menos 672 feridos.



[notícia atualizada às 11h46]