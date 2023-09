Putin já votou por via eletrónica nas eleições regionais

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, votou este sábado por via eletrónica nas eleições regionais a decorrer no país e apelou para que os russos participem na votação de três dias.

A Rússia elege entre, esta sexta-feira e domingo, 21 governadores e 20 parlamentos regionais, numa votação já iniciada em algumas zonas do país e que engloba também a península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

"Apelo aos habitantes das regiões onde as eleições estão a decorrer para que participem", disse Putin num vídeo transmitido pelo Kremlin (presidência), citado pela agência francesa AFP.

Sentado em frente a um computador, Putin disse que os procedimentos eleitorais na Rússia "são organizados da forma mais cómoda possível" para encorajar os russos a votar.

"Espero que cada um de vós demonstre uma atitude civil responsável", disse o presidente russo, antes de registar o voto.



O voto eletrónico é possível em várias regiões da Rússia, incluindo a capital, Moscovo.

Este ano, Moscovo alargou a votação às regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, anexadas em setembro de 2022 - apesar de as suas forças não as controlarem na totalidade. E, por isso, as pessoas que vivem nas regiões ocupadas estão a ser 'convidadas' a votar nestas eleições em que todos os candidatos são russos ou pró-russos - e, segundo a BBC, incluem governadores escolhidos por Moscovo.