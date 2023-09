Primeiro-ministro indiano anuncia consenso no G20 sobre declaração da cimeira

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou, este sábado, um consenso no G20 sobre a declaração da cimeira de Nova Deli, apesar da fragmentação do grupo em questões como a guerra na Ucrânia e a reestruturação da dívida.

"Graças ao trabalho árduo das nossas equipas e ao vosso apoio, surgiu um consenso sobre a declaração da Cimeira dos chefes de Estado e de Governo do G20 em Nova Deli", afirmou Modi, citado pela agências AFP e EFE.

"Anuncio a adoção da declaração", disse o primeiro-ministro indiano, acompanhando as palavras com uma batida cerimonial do martelo como anfitrião da cimeira.

O conteúdo do comunicado conjunto do G20, cuja cimeira termina no domingo, ainda não foi tornado público.

O G20 reúne as 19 economias mais desenvolvidas ou emergentes e a União Europeia.

A União Africana passou a integrar o grupo desde este sábado. A obtenção de um consenso no G20 tem-se tornado cada vez mais complexa nos últimos anos.

Os membros do grupo têm divergido sobretudo sobre a posição a adotar face à invasão da Ucrânia pela Rússia e sobre o financiamento necessário para a adaptação às alterações climáticas.