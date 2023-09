Marrocos/Sismo: TAP duplica número de lugares para Marraquexe e Casablanca nos voos de domingo

A mesma fonte acrescentou que nos dois voos previstos, em vez do Embraer 190 e 195, os voos serão operados em dois Airbus A321, sendo que cada aparelho tem capacidade para transportar 221 pessoas, o que dá no total 442 passageiros.

A TAP vai duplicar no domingo o número de lugares disponíveis nos voos para Marraquexe e Casablanca, em Marrocos, na sequência do sismo que abalou o país, prevendo o transporte de 616 passageiros entre os três voos agendados.

Além destes dois voos, a TAP vai também reforçar o voo para Casablanca, que no domingo será operado num Airbus A320, o que vai permitir aumentar o número de passageiros de 118 para 174.

A decisão da TAP surge na sequência do sismo que na sexta-feira à noite abalou o país do norte de África e foi responsável, até ao momento, por 1.305 mortos e 1.832 feridos, dos quais 1.220 em estado grave, segundo o Ministério do Interior marroquino.

A fonte da companhia aérea disse que estas alterações afetam os voos de domingo, mas sublinhou que a empresa está disponível para fazer "ajustes se necessário nos restantes [dias] se for preciso".

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos. .

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.