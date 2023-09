Lula alerta no G20 para "emergência climática sem precedentes"

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, alertou hoje na cimeira do G20, em Nova Deli, para a "emergência climática sem precedentes" no mundo que põe em risco a segurança alimentar e energética.

"A falta de compromisso com o ambiente está a conduzir a uma emergência climática sem precedentes", afirmou Lula no início da reunião de dois dias na capital indiana.

"As secas, as inundações, as tempestades e os incêndios são cada vez mais frequentes e põem em risco a segurança alimentar e energética", disse Lula, citado pela agência francesa AFP.

O Brasil vai acolher a cimeira do clima COP30 em 2025.