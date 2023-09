Hotel de Cristiano Ronaldo recebe pessoas afetadas pelo tremor de terra

O hotel de Cristiano Ronaldo nos arredores de Marraquexe está a ser utilizado por pessoas à procura de refúgio pós sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira.

A informação está a ser avançada pelo jornal “Marca”, que cita uma cidadã espanhola Irene Seixas, que só conseguiu lugar para final no hotel do jogador português.

“Começámos a procurar voos, que se esgotaram rapidamente. Queremos viajar o mais rápido possível e só temos voo para quarta-feira. Com os hotéis o mesmo. Tivemos de vir para a zona nova de Marraquexe e agora conseguimos lugar no hotel do Cristiano Ronaldo e deram-nos um quarto”, referiu.

O hotel Cristiano Ronaldo Pestana Marraquexe está nos arredores da cidade.

O forte sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira chegou aos 6.8 na escala de Richter. Segundo dados oficiais, há 1305 mortos e 1832 feridos.