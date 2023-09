UE e Albânia assinam acordo para controlo de fronteiras conjunto

O Conselho da União Europeia (UE) assinou hoje um acordo com o Governo albanês que permitirá a organização de operações conjuntas da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) com a guarda costeira daquele país.

Em comunicado, o Conselho da UE deu conta da assinatura deste acordo com Tirana, que "permitirá a organização de operações conjuntas e a destacamento de equipas de gestão de fronteiras da Frontex na Albânia".

Na nota, Bruxelas advertiu que qualquer intervenção da Frontex em águas albanesas está sujeita à legislação do país, nos moldes em que foi acordado com os 27.

De acordo com o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, (Espanha está durante o segundo semestre deste ano com a presidência do Conselho da UE), citado na nota, "o crime na travessia de fronteiras e a gestão da imigração são desafios importantes para os países da União e os seus vizinhos mais próximos".

Desde 2019 que a Frontex alargou a sua intervenção através de acordo bilaterais entre a UE e países vizinhos para auxiliar na gestão das fronteiras para o território do continente europeu.