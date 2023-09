Shenzhen e Hong Kong atingidas pelas maiores chuvas num século

A cidade de Shenzhen, no sul da China, e a região administrativa chinesa de Hong Kong estão a sofrer, nas últimas horas, as chuvas mais intensas registadas nos últimos 140 anos, informaram as autoridades.

Desde quinta-feira que Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong, tem sido atingida por chuvas torrenciais, as mais fortes desde que os registos meteorológicos começaram, em 1952, segundo os meios de comunicação social estatais.

A precipitação local atingiu 469 milímetros, um recorde para Shenzhen, de acordo com a agência de notícias Xinhua. A cidade tem uma população de 17,7 milhões de habitantes e é sede de muitas empresas tecnológicas.

Em Macau, os serviços meteorológicos também emitiram um aviso para a possibilidade de ocorrerem inundações, nomeadamente nas zonas baixas da cidade. Até às 2h00 em Lisboa, o total de precipitação diária registada na península de Macau foi superior a 100 milímetros.

Em Hong Kong há a registar também inundações e danos ainda por quantificar.

"Estou muito preocupado com as graves inundações em várias zonas", escreveu esta madrugada o chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, na sua conta na rede social Facebook, pedindo às pessoas que permaneçam em zonas abrigadas e informando que vários departamentos governamentais estão a tomar medidas para ajudar as zonas afetadas.

O governo de Hong Kong suspendeu todas as atividades escolares desta sexta-feira.

Os residentes perto dos rios Shenzhen, Ng Tung e Sheung Yu foram também colocados em alerta máximo depois de um reservatório ter transbordado na vizinha Shenzhen.

A tempestade obrigou ainda ao encerramento dos postos de controlo fronteiriços de Heung Yuen Wai e Man Kam To, bem como dos serviços locais de imigração, de todos os centros médicos públicos e dos correios.

Nas redes sociais circulam vídeos de pessoas e veículos presos pelas inundações nas ruas da cidade, bem como uma estação de metro alagada.

De acordo com o observatório meteorológico local, as fortes chuvas afetaram particularmente a parte norte dos Novos Territórios, incluindo Sheung Shui, Ta Kwu Ling e a zona de Sha Tau Kok.

De acordo com os dados do observatório, sob a influência de uma depressão de baixa pressão associada aos remanescentes do tufão Haikui, ocorrerão aguaceiros e trovoadas na costa de Guangdong nos próximos dias.

As inundações vêm juntar-se aos dois tufões (Saola e Haikui) que atingiram o sul da China continental, Macau, Hong Kong e Taiwan, causando danos e feridos.