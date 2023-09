Peixes mais pequenos devido ao aquecimento global, alertam especialistas

Algumas espécies de peixes estão a diminuir de tamanho, provavelmente, devido ao aquecimento global, alertam os especialistas. Uma análise a milhares de espécies revela que alguns invertebrados e também plantas estão a ficar mais pequenos, enquanto outros estão a aumentar.

Segundo avança o britânico The Guardian, uma análise global ao tamanho de milhares de animais e vegetais revelou que as espécies estão a diminuir, um efeito que os investigadores consideram mais evidente nas alterações do tamanho do corpo dos peixes, que estão a ficar mais pequenos.

Espécies como a raia-espinhosa, um peixe do Atlântico Norte que pode atingir um metro de comprimento, tornaram-se mais pequenas, enquanto espécies de corpo mais pequeno, como a cavala, estão a aumentar em quantidade, alterando a composição e o funcionamento dos ecossistemas, alertam os investigadores.

Enquanto a redução de tamanho é mais facilmente observada nos peixes, também foi registada em algumas plantas e espécies de invertebrados. Outras espécies registaram um aumento do tamanho do corpo, como as plantas do Ártico.

Os cientistas ainda estão a investigar as causas destas alterações no tamanho dos corpos, algumas das quais excedem os 10%. Sugeriram, no entanto, que podem ser consequência do aquecimento global e do consumo excessivo - características que definem o Antropoceno, o termo proposto para a nossa época geológica que descreve o impacto da humanidade na Terra.