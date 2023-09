Morte de Isabel II. Um ano depois, britânicos fazem de tudo para lembrar a monarca

Assinala-se esta sexta-feira o primeiro aniversário da morte de Isabel II, que morreu de causas naturais a 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, em Balmoral, depois de um reinado que durou 70 anos, o mais longo na história do Reino Unido.

O aniversário da morte da monarca coincide com outro: o da chegada do filho Carlos ao poder, efeméride que parece, no entanto, relegada para segundo plano, dada a popularidade que Elizabeth Alexandra Mary granjeou entre os seus súbditos.

Na véspera, Carlos publicou uma mensagem no site oficial da família real em que evoca “com grande afecto” a longa vida da Rainha, “o seu serviço dedicado e tudo o que ela significou para tantos de nós”.

O monarca agradeceu ainda “o amor e apoio que foi demonstrado a mim e à minha esposa durante este ano, enquanto fazemos o nosso melhor para servir a todos vocês”.

Juntamente com a mensagem, foi publicada uma fotografia inédita da rainha, captada no Palácio de Buckingham a 16 de outubro de 1968, pelo fotógrafo Cecil Beaton. Isabel tinha, na altura, 41 anos.

Já esta sexta-feira, logo pela manhã, a monarca foi lembrada numa sessão na Câmara dos Comuns. Os deputados trajaram todos de negro, em sinal de luto.