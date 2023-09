Magnata de criptomoedas condenado a mais de 11 mil anos de prisão por fraude

Um empresário turco ligado ao mundo das cripto-moedas e dois dos seus irmãos foram condenados a 11.196 anos de prisão cada um por fraude com investidores envolvendo milhões de dólares.

Faruk Fatih Ozer, de 29 anos, fugiu para a Albânia em 2021 com os títulos de outros investidores, depois de a sua bolsa ‘Thodex’ ter colapsado. Foi extraditado de volta à Turquia em junho e considerado culpado de branqueamento de capitais, fraude e crime organizado.

Ao tribunal Ozer disse que "não teria agido de forma tão amadora" se tivesse intenções criminosas, noticiou a imprensa estatal. "Sou inteligente o suficiente para liderar qualquer instituição na Terra", disse, citado pela agência Anadolu.

"Isso é evidente nesta empresa que criei aos 22 anos."

O julgamento em Istambul também considerou culpados das mesmas acusações a sua irmã Serap e o irmão Guven.

Penas de prisão com esta duração são comuns na Turquia, desde a abolição da pena de morte, em 2004, para facilitar os esforços de adesão à União Europeia.

Adnan Oktar, um pregador que espalhava o seu culto através da televisão, foi condenado a 8.658 anos de prisão em 2022 por fraude e crimes sexuais. Dez dos seus seguidores receberam a mesma pena.

A acusação pedia que Ozer fosse condenado a 40.562 anos de prisão, informou a AFP.

Os turcos começaram a usar criptomoedas como forma de defesa contra a desvalorização da lira que começou há mais de dois anos. A ‘Thodex’, fundada em 2017, era uma das maiores bolsas de moedas digitais do país.

Ozer ficou conhecido internacionalmente e estabeleceu o seu poder ao travar amizades com apoiantes do governo. No entanto, a plataforma implodiu subitamente em abril de 2021. Os ativos dos investidores desapareceram e Ozer escondeu-se.

Foi detido no ano passado na Albânia com base num mandado internacional da Interpol e extraditado após um longo processo judicial. Os meios de comunicação social turcos davam conta de que Ozer tinha fugido com bens no valor de 2 mil milhões de dólares (mais de 1.865 mil milhões de euros).

A acusação do procurador, no entanto, estima as perdas totais para os investidores da ‘Thodex’ em 356 milhões de liras turcas.

Esse montante valia cerca de 40 milhões de euros na altura da implosão da bolsa. O mesmo montante vale agora cerca de 12 milhões de euros, devido à inflação galopante e ao colapso da lira nos mercados internacionais.