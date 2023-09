Itália aprova lei que permite detenção de menores a partir dos 14 anos

No mesmo documento, lê-se que, no caso dos adolescentes entre os 12 e os 14 anos que sejam apanhados em flagrante delito por crimes que seriam punidos por mais de cinco anos de prisão, pelo menos um dos progenitores ou o responsável pela criança é chamado a estar presente num quesitonário conjunto.

O decreto foi adotado pelo Conselho de Ministros uma semana depois de a primeira-ministra, Giorgia Meloni, ter visitado Caivano, um subúrbio da cidade de Nápoles, no sudoeste de Itália, conhecido pelos seus elevados índices de criminalidade e tráfico de droga.

O Governo de Itália aprovou na quinta-feira um decreto para reprimir a delinquência juvenil, permitindo a detenção de crianças a partir dos 14 anos, após uma série de crimes por parte de grupos de jovens. As medidas legislativas surgem em resposta à insurgência dos "banby-gangs".

As críticas chovem em Itália, com Andrea Giambruno(...)

O governo de direita de Meloni, que chegou ao poder no ano passado, tem procurado mostrar que é duro com o crime. Um dos primeiros atos do novo executivo foi aprovar um decreto para proibir festas 'rave'.

Antes da visita a Caivano, a primeira-ministra recebeu ameaças de morte, em parte devido à eliminação progressiva dos rendimentos mínimos de sobrevivência em Itália.

Entre as mensagens nas redes sociais encontrava-se uma que diz que os moradores locais deveriam "cumprimentar a pescadora Meloni com tomates podres por ter retirado o rendimento de sobrevivência do grupo de pessoas que vive precariamente nessas áreas".

Uma outra mensagem diz que esperava que Meloni saísse da sua visita com marcas físicas no corpo, "para entender os problemas que causou".

Após o anúncio da visita, as redes sociais revelaram várias mensagens intimidatórias contra Meloni, a pretexto do corte de apoios públicos a setores da população que recebem rendimentos mínimos de sobrevivência.

As mensagens de ameaças provocaram reações de solidariedade de vários quadrantes políticos, desde a direita à esquerda.

