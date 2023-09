Hong Kong. Piores chuvas em 140 anos fazem dois mortos e centenas de feridos

As chuvas mais intensas desde que há registo, nos últimos 140 anos, inundaram o centro de Hong Kong esta sexta-feira, provocando pelo menos duas mortes e centenas de feridos. O tempo húmido em plena época de tufões também motiva preocupação, prevendo-se o agravamento das condições meteorológicas durante os próximos dias no sul da China. Vários vídeos mostram quedas de água em cascata em encostas, provocando a inundação de algumas ruas até à cintura e submergindo centros comerciais, estações de metro e túneis. As condições meteorológicas extremas também provocaram o caos na cidade chinesa de Shenzhen, um centro tecnológico com mais de 17,7 milhões de habitantes. As ligações comerciais e de transportes que envolvem o delta do iio Pérolas, onde afluem vários rios, também estão a ser gravemente afetadas.

“Nunca vi um cenário como este. Mesmo durante os tufões anteriores, nunca foi tão grave. É bastante assustador", disse Connie Cheung, 65 anos, enfermeira assistente de Hong Kong. As chuvas torrenciais foram provocadas pelo Haikui, um tufão que atingiu a província chinesa de Fujian na terça-feira. Embora mais tarde o tufão tenha enfraquecido e se tenha transformado numa tempestade tropical, as nuvens 'despejaram' grandes volumes de precipitação em áreas ainda encharcadas pelas chuvas de um super tufão ocorrido na semana anterior. O instituto meteorológico de Hong Kong emitiu esta sexta-feira o aviso mais elevado no que diz respeito a tempestades. Segundo o gabinete, foram registados mais de 200 mm de chuva na ilha principal de Hong Kong, no distrito de Kowloon e na parte nordeste dos Novos Territórios da cidade, desde o final do dia desta quinta-feira. O aviso foi reduzido por volta das 18 horas locais, mas as autoridades alertaram para o risco persistente de inundações. O governador da cidade, John Lee, disse estar muito preocupado com as graves inundações que afetam a maior parte do território e salientou que tinha dado instruções a todos os departamentos para darem resposta com "todos os esforços". As escolas de Hong Kong foram encerradas pelas autoridades esta sexta-feira e os trabalhadores permaneceram em casa. A bolsa de valores da cidade também foi encerrada. Eric Chan, secretário da administração, declarou que a rede de transportes de Hong Kong estava "gravemente perturbada" e que a "situação de condições extremas" se prolongaria até à meia-noite de sexta-feira.

