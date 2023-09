DANA em Espanha. Dois desaparecidos encontrados mortos

A Guarda Civil espanhola encontrou esta sexta-feira dois cadáveres na Aldea del Fresno e Villamantilla, dois dos municípios mais afetados pela passagem da depressão DANA nos últimos dias.

De acordo com os media espanhóis, e apesar de as autoridades ainda estarem no processo de identificação dos corpos, tudo indica que se trata das duas pessoas que desapareceram durante o fim de semana à passagem da depressão pela região de Castela La-Mancha.

O primeiro corpo foi encontrado na zona onde estava a ser procurado o homem cujo filho foi resgatado após ter passado horas em cima de uma árvore, depois de o carro onde seguiam ter sido arrastado pela força da água.

O segundo copo poderá pertencer a um homem de 83 anos, que sofre de Alzheimer, e que tinha sido igualmente arrastado pela água, em Villamanta.

No fim de semana, a Agência Estatal de Meteorologia espanhola tinha ativado o alerta vermelho nas comunidades de Madrid e Castela-La Mancha, face ao "risco extremo" de chuvas torrenciais.

Esta sexta-feira, 11 distritos de Portugal continental estavam sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte na sequência da depressão DANA.