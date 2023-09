Continua a monte brasileiro condenado a perpétua que "fugiu à caranguejo" da prisão

As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos pelo violento homicídio da namorada em frente aos filhos desta, entraram esta sexta-feira no nono dia, depois de o homem de 34 anos ter escapado de uma prisão na Pensilvânia no último dia de agosto, apenas uma semana depois da condenação. Segundo as autoridades, o homem é extremamente perigoso e está desesperado para não ser apanhado.

O brasileiro tem um longo historial criminal, que começou no Brasil, onde é também procurado por um homicídio cometido em 2017. As autoridades acreditam que este homicídio, a tiro, resultou de uma disputa sobre uma “suposta dívida relacionada com a reparação de um veículo”. Depois de fugir para os EUA, Cavalcante acabou por se estabelecer no estado da Pensilvânia, onde começou uma relação amorosa com uma cidadã brasileira. Mas em abril de 2021, matou a mulher, esfaqueando-a 38 vezes à frente dos seus filhos, na altura com 7 e 4 anos. Em entrevista à CNN , Sarah, irmã da vítima, Deborah Brandão, disse que Cavalcante inicialmente era uma pessoa simpática e "parecia normal". No entanto, em 2020, Brandão entrou com uma ordem de proteção por abuso contra Cavalcante. Segundo a irmã da mulher, “ele era extremamente ciumento e quando bebia tornava-se numa pessoa diferente, mexia no telefone dela”. As investigações apontaram que Cavalcante não aceitava o fim do relacionamento e por isso ameaçava a vítima, até ao dia em que concretizou essas ameaças.

Fuga viral nas redes sociais Na manhã de 31 de agosto, Danilo Cavalcante escalou as paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura do recreio da prisão, numa "fuga à caranguejo", como foi apelidada nas redes sociais. As imagens da fuga, captadas pelas câmaras de segurança do estabelecimento prisional, foram divulgadas na quinta-feira pelas autoridades locais. No início do ano, outro preso tinha utilizado este método para fugir da mesma prisão, tendo sido instalado arame farpado. Tal não demoveu, contudo, Cavalcante de arriscar a sua fuga, que acabou por se concretizar. Após chegarem ao telhado, os presos, em ambos os casos, conseguiram descer uma escada até uma parte menos vigiada da prisão.



Escolas e atrações turísticas fechadas As buscas ganharam novos contornos dramáticos nos últimos dias. Enquanto as autoridades reforçam os meios na tentativa acelerada de encontrar o homem, escolas e atrações turísticas ao redor da prisão estão a encerrar, à medida que surgem novas pistas sobre o paradeiro de Cavalcante. A caça por Cavalcante mobiliza, além de dezenas de agentes policiais, drones e helicópteros.