Confusão, gritos e pés colados ao chão: meias-finais do US Open marcadas por protesto ambiental

A jovem tenista norte-americana Coco Gauff garantiu um lugar na final do Open dos Estados Unidos, ao bater a checa Karolina Muchova, na quinta-feira à noite, num encontro interrompido por um protesto ambiental.

Gauff, que aos 19 anos é a número seis mundial, a jogar em casa, contou com o apoio do público para derrotar Muchova, 10.ª no 'ranking' WTA, por 6-4 e 7-5, num encontro que durou duas horas e quatro minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.

As duas tenistas estavam pela primeira vez nas meias-finais do último Grand Slam da temporada.

Este encontro foi uma reedição da final deste ano do WTA 1.000 de Cincinnati, a 20 de agosto, na qual a norte-americana também bateu a checa, de 27 anos, vice-campeã de Roland Garros este ano.