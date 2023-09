Caminhada ao ar livre vale "descoberta de ouro do século"

"No início, pensei que eram moedas de chocolate ou moedas do Capitão Dente de Sabre", disse Erlend Bore, referindo-se a um pirata norueguês fictício. "Era totalmente irreal."

Do pecúlio, que pesa pouco mais de 100 gramas, fazem parte nove medalhões de ouro e pérolas do mesmo metal que formavam um colar opulento, além de três anéis também de ouro.

Sem o saber, este norueguês de 51 anos estava prestes a ser responsável por uma das descobertas mais fascinantes dos últimos tempos, que os arqueólogos já saudaram como a “descoberta de ouro do século" na Noruega , refere o The Guardian.

O norueguês Erlend Bore estava a fazer uma caminhada na ilha de Rennesøy, no sul da Noruega, em pleno agosto, cumprindo o aconselhamento que lhe tinha sido dado pelo seu médico, quando ao sondar uma encosta com um detetor de metais este começou a dar sinal de que algo se encontrava debaixo da terra.

Ole Madsen, diretor do Museu de Arqueologia da Universidade de Stavanger, citado pelo The Guardian, garante que "encontrar tanto ouro de uma só vez é extremamente incomum."

Tradicionalmente, os símbolos nos pingentes mostravam o deus nórdico Odin curando o cavalo doente de seu filho, uma cena retirada da mitologia nórdica.

No caso dos objetos agora encontrados, a língua do cavalo fica pendurada nos pingentes de ouro, e "a sua postura caída e pernas torcidas mostram que ele está ferido", refere o professor Sigmund Oehrl, que também trabalha no Museu Stavanger, citado pelo The Guardian.

"O símbolo do cavalo representava a doença e a angústia, mas ao mesmo tempo a esperança de cura e vida nova", acrescentou Oehrl.

De acordo com a lei norueguesa, Bore e o proprietário receberão uma recompensa, embora o valor ainda não tenha sido determinado. Os objetos anteriores a 1537 e as moedas anteriores a 1650 são considerados propriedade do Estado e devem ser entregues ao cuidado de entidades competentes.