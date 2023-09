"Ambiente tóxico". Jimmy Fallon pede desculpa à equipa do "Tonight Show"

Jimmy Fallon pediu desculpa à equipa do "Tonight Show" da NBC, depois de ter sido acusado por 16 trabalhadores de criar um "ambiente tóxico".

O apresentador realizou uma chamada por Zoom com a equipa horas depois de a revista Rolling Stone ter publicado, esta quinta-feira, uma reportagem ("Caos, comédia e 'quartos de choro': por dentro do 'Tonight Show' de Jimmy Fallon") que o acusava de gerar um ambiente tóxico no local de trabalho.

A publicação apresenta os depoimentos de dois atuais funcionários e 14 ex-funcionários do programa, que falaram sob a condição de anonimato "por medo de represálias". As declarações partem de membros da equipa de produção até aos que trabalharam no escritório e na sala dos argumentistas e apresentam uma personalidade contrastante com o Jimmy Fallon afável que normalmente se encontra no ecrã.

Agora, Jimmy Fallon pediu desculpa através de uma reunião de Zoom e a NBC também se pronunciou sobre o caso e afirmou que assegurar "um ambiente de trabalho respeitoso" é uma prioridade".

"Estamos incrivelmente orgulhosos do The Tonight Show, e proporcionar um ambiente de trabalho respeitoso é uma prioridade máxima... Como em qualquer local de trabalho, tivemos funcionários que levantaram questões; estas foram investigadas e foram tomadas medidas quando apropriado", informaram.

"Sinto-me mal, peço desculpa se vos humilhei", disse à equipa na reunião online, na qual afirmou também que pretende "que o programa seja divertido e inclusivo para toda a gente".

Fallon terá dito à equipa do programa: "É embaraçoso e sinto-me muito mal".

Na reportagem, os membros da equipa afirmaram que durante anos se sentiram menosprezados e intimidados e falaram de existirem dois tipos de dias: os "dias do Jimmy bom" e os "dias do Jimmy mau". Quando estes últimos ocorriam, a equipa estava sujeita a "explosões de raiva".As declarações alegam também que os camarins de convidados eram conhecidos como "salas de choro" e que, apesar de alguns membros terem apresentado queixa aos Recursos Humanos, nada foi feito.

Uma fonte anónima chegou a dizer que "escrever para o programa é o sonho de muita gente, mas quando cá chegam torna-se rapidamente num pesadelo".

Em sentido contrário, alguns funcionários atuais do programa defenderam Fallon. Um descreveu o apresentador à revista "People" como uma "pessoa muito, muito positiva".



"Ele faz questão de nos elogiar quando fazemos um bom trabalho e quando está satisfeito", disse o membro da equipa, que também pediu o anonimato. "Nunca fui menosprezado, nunca gritaram comigo, nada disso".



O "Tonight Show" é o programa de entretenimento mais antigo dos Estados Unidos e considerado um êxito há vários anos. Jimmy Fallon apresenta o programa desde 2014 e antes disso apresentava o "Late Night" na NBC.