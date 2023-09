Turista sobe a fonte em Florença para tirar foto e danifica estátua

A estátua de Neptuno tem cerca de 500 anos, concebida com o objetivo de celebrar o casamento do filho herdeiro do duque Cosimo de Medici com a duquesa da Áustria. A estátua foi totalmente restaurada em 2018.



Episódios de turistas a danificar património histórico e cultural em Itália têm-se repetido nos últimos meses. Em Roma, um homem foi apanhado a gravar o nome da namorada no Coliseu. Em agosto, um grupo de turistas destruiu uma estátua com mais de 150 anos na Lombardia. O Corredor Vasariano, em Florença, foi também vandalizado durante o verão.