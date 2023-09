Sheinbaum ou Gálvez? México vai eleger primeira mulher Presidente nas eleições de 2024

Em junho de 2024, o México vai eleger pela primeira vez na história do país uma mulher como presidente, depois de o partido governamental Morena e a coligação da oposição terem escolhido mulheres como candidatas.



O partido Morena nomeou a ex-autarca da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, esta quarta-feira. E, apesar de uma denúncia de última hora por parte do segundo colocado, Marcelo Ebrard - que acusou o partido de favoritismo em relação a Sheinbaum e declarou que a sua equipa tinha encontrado anomalias em 14% dos boletins de voto da sondagem nacional realizada pelo partido para decidir a candidatura -, as suas exigências para repetir as sondagens não foram atendidas.

Isto porque Sheinbaum e Gálvez foram escolhidas depois de uma série de sondagens com o objetivo de assegurar a transparência e participação pública, quebrando o hábito de serem os presidentes a escolherem os seus sucessores.

Contudo, Sheinbaum é uma cientista climática que se tornou política e que, segundo é referido, seria a escolha do presidente Andrés Manuel López Obrador, que não pode recandidatar-se.

Por isso, Claudia apresenta-se como uma candidata de continuidade, podendo vir a beneficiar da popularidade de López Obrador e do apoio do aparelho de Estado durante a próxima campanha.

O partido parecia ter a vitória garantida nas eleições de junho de 2024, contudo, o aparecimento da senadora Xóchitl Gálvez como candidata da oposição veio pôr em causa as expectativas.

Por sua vez, Gálvez é uma mulher de negócios que se tornou senadora em 2018 e chamou a atenção dos meios de comunicação social com a sua história. Em poucos meses, Gálvez tornou-se a candidata de uma coligação de oposição que inclui o PAN, o PRI e o PRD - os três partidos mais antigos do país.

A coligação da oposição não chegou a realizar a última consulta do processo de sondagens que estava planeado, porque a outra candidata, Beatriz Paredes, desistiu, entregando a candidatura a Gálvez.

Com as duas candidaturas confirmadas, agora é quase certo que o próximo presidente do México será uma mulher pela primeira vez na história do país – sendo que Sheinbaum permanece como a favorita.