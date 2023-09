Presidente indonésio apela à responsabilidade dos líderes mundiais

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, apelou esta quinta-feira aos líderes mundiais para que procurem pontes de diálogo, assumindo a responsabilidade de criar paz, prosperidade e estabilidade, em particular na região asiática.

"Apelo a todos para reforçar a cooperação, não para vincar rivalidades. Peço a todos os líderes que mostrem sabedoria e liderança, para conseguirmos benefícios concretos para as populações. Só assim a comunidade internacional verá se somos mesmo líderes com sabedoria para tornar o mundo melhor para todos", afirmou Joko Widodo.

O chefe de Estado indonésio falava na 18ª. Cimeira do Leste Asiático, em Jacarta, que reúne atualmente 18 países, incluindo os 10 Estados membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), mais Timor-Leste, que tem estatuto de observador, e países como os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Austrália.

Joko Widodo, anfitrião do encontro, que decorre no contexto da 43ª. Cimeira da ASEAN, deixou os apelos num momento de crescente tensão regional, no Mar do Sul da China entre a China e os Estados Unidos, e na Península da Coreia. Tensões regionais que têm marcado os debates desta semana em Jacarta, com a ASEAN e a sua atual presidência, a Indonésia, a repetirem apelos para a criação de espaços de diálogos que diluam as crises.

"Estamos todos sentados em redor desta mesa, e temos responsabilidade igual de criar paz, prosperidade e estabilidade. Temos a responsabilidade de não criar novos conflitos, de não criar novas tensões, de não criar novas guerras", disse aos líderes, entre eles a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. "Somos também responsáveis por atenuar as elevadas tensões, melhorar as condições, criar espaços de diálogo e ultrapassar diferenças existenciais", afirmou.

Widodo recordou que todos os líderes têm, repetidamente, mencionado as mesmas palavras - "paz e estabilidade" - um sinal de reconhecimento de que são essenciais para alcançar a prosperidade.

"A ASEAN continua firmemente empenhada em tornar esta região num epicentro de crescimento e continuar a ter um papel de liderança na paz e estabilidade", disse, apelando à cimeira para aprovar uma declaração de líderes a reforçar o empenho nesse objetivo.