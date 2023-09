Myanmar. Jornalista condenado a 20 anos de prisão por cobertura de ciclone

O jornalista era também acusado de difamação online, punível com três anos de prisão, e de violação de uma lei de gestão de catástrofes naturais por alegadamente divulgar informações falsas com a intenção de causar pânico público, o que implica uma pena de prisão até um ano.

O órgão de comunicação avançou que o jornalista estava indiciado de várias acusações, entre as quais um estatuto que se enquadra no “título geral de traição”. Outras acusações incluíam a disseminação de notícias falsas, a tentativa de espalhar medo, e a rebelião contra um membro do exército ou funcionário do governo, o que implica uma pena máxima de três anos de prisão.

O portal Myanmar Now, que opera de forma clandestina, adianta que um tribunal militar avançou para o julgamento, condenação e sentença de Sai Zaw Thaike na quarta-feira, durante a primeira audiência desde que foi detido no estado ocidental de Rakhine.

Um tribunal de Myanmar condenou um fotojornalista a 20 anos de prisão, com trabalhos forçados, por causa da cobertura das consequências de um ciclone mortal, de acordo com Myanmar Now , o órgão de comunicação social para a qual trabalhava.

O processo decorreu na prisão de Insein, em Yangon, a maior cidade de Myanmar, onde o fotógrafo foi mantido após a sua detenção. De acordo com a agência de notícias, Sai Zaw Thaike não pôde receber visitas da família e foi-lhe negada representação legal.

O editor-chefe do Myanmar Now, Swe Win, afirmou: "A sua condenação é mais uma confirmação de que a liberdade de imprensa foi completamente anulada durante o regime da junta militar e mostra o preço que os jornalistas independentes de Myanmar têm de pagar pelo seu trabalho".

O grupo de imprensa livre “Repórteres Sem Fronteiras” anunciou, em abril, que Myanmar é o segundo país com mais jornalistas reclusos, apenas precedido pela China.

O país está no fundo do Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2023, ocupando o 176º lugar entre 180 países.

Segundo a agência de notícias, Sai Zaw Thaike foi detido a 23 de maio em Sittwe, capital de Rakhine, quando registava os danos causados pelo ciclone Mocha, a tempestade com maior poder de destruição registada no país em uma década.

O ciclone Mocha atingiu a costa perto de Sittwe pouco mais de uma semana antes da detenção de Sai Zaw Thaike, e provocou inundações e cortes de eletricidade generalizados.

A tempestade provocou pelo menos 148 vítimas mortais no estado de Rakhine, muitas delas membros da minoria muçulmana Rohingya. Também danificou mais de 186 mil edifícios.

O Myanmar Now disse não saber quais as acusações abrangidas pela condenação de quarta-feira. Os detalhes dos julgamentos políticos são mantidos em segredo pelas autoridades, e o relatório do Myanmar Now não pôde ser consultado de forma independente.

Myanmar no fundo da lista no que toca à Liberdade de Expressão

A condenação de Sai Zaw Thaike é o mais recente ataque à liberdade de imprensa e aos jornalistas por parte do governo militar instalado no país, que tem reprimido fortemente os meios de comunicação social independentes.

Pelo menos 13 meios de comunicação social, incluindo o Myanmar Now, viram as suas licenças revogadas e pelo menos 156 jornalistas foram presos, cerca de 50 dos quais continuam detidos, de acordo com o grupo ‘Detained Journalists Information’. Cerca de metade dos que ainda se encontram detidos foram condenados e sentenciados.

Pelo menos quatro trabalhadores dos media foram mortos e outros foram torturados durante a sua detenção.

Alguns dos meios de comunicação social cujo encerramento foi ordenado continuaram a funcionar clandestinamente, sem licença, com publicações online. Os seus colaboradores continuam a fazer reportagens, evitando ser detidos. Outros operam a partir do exílio.

Os militares invadiram a redação do Myanmar Now, em Rangum, um mês após a tomada de poder em 2021. Alguns membros da equipa, incluindo o chefe de redação Swe Win, escaparam das acusações criminais e esconderam-se, uma vez que as autoridades mandaram trancar as suas casas.

Sai Zaw Thaike é o segundo jornalista do Myanmar Now a ser detido. O jornalista Kay Zon Nway foi detido enquanto fazia a cobertura de um protesto anti-golpe, em Yangon, no final de fevereiro de 2021. Foi libertado quatro meses depois ao abrigo de uma ampla amnistia.

“Não vamos vacilar no nosso compromisso de disponibilizar notícias ao povo de Myanmar, apesar dos imensos desafios que enfrentamos", disse Swe Win a partir do exílio.