​Homem tenta cruzar o Oceano Atlântico (pela 4ª vez) em roda de hamster e é preso

Um homem foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, depois de tentar cruzar o Oceano Atlântico com destino a Londres. Como? Através de uma grande “roda de hamster”.



Segundo a BBC, a Guarda Costeira dos EUA intercetou Reza Baluchi, de 44 anos, a cerca de 110 quilómetros da Ilha Tybee, na Geórgia, numa estrutura improvisada, construída pelo próprio.

A estrutura tem formato de uma roda, com pás projetadas para impulsionar a pessoa no interior para frente enquanto a roda gira, que Baluchi dá o nome de “bolha”.

Esta é já a quarta tentativa- falhada- do homem fazer a viagem, todas as quais terminadas com a intervenção da Guarda Costeira.

As autoridades informaram que Reza Baluchi se recusou a deixar a roda durante três dias, ameaçando que se suicidava. Alegou ainda que tinha uma bomba a bordo, algo que viria a ser confirmado mais tarde como sendo falso.

A viagem de Baluchi começou enquanto as autoridades se preparavam para a chegada de um grande furacão.

“Com base nas condições da estrutura, que estava a flutuar devido à parte metálica e às bóias, os oficiais [da Guarda Costeira] determinaram que Baluchi estava numa viagem manifestamente insegura”, revela a queixa criminal.

Também em 2021, o homem foi preso depois de tentar viajar da Flórida para Nova Iorque. Em 2014 e em 2016 tentou também fazer a travessia.

De acordo com entrevistas anteriores, segundo refere a BBC, Baluchi explicou que as viagens serviam para tentar arrecadar dinheiro para diversas causas, inclusive para os sem-abrigo e para a Guarda Costeira.

“O meu objetivo não é apenas arrecadar dinheiro para os moradores de rua. É também arrecadar dinheiro para a Guarda Costeira, arrecadar dinheiro para o departamento de polícia, arrecadar dinheiro para o corpo de bombeiros”, disse em 2021.

Agora, naquela que é a sua quarta vez, Reza Baluchi enfrenta acusações federais de obstrução de embarque e violação de ordem do Capitão do Porto.