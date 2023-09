EUA vão fornecer controversos mísseis de urânio empobrecido à Ucrânia

As controversas munições de urânio empobrecido têm um valor de cerca de 175 milhões de dólares, e integram um pacote de apoio com um custo superior a mil milhões de dólares (mais de 930 milhões de euros).

Os Estados Unidos da América (EUA) vão incluir munições de urânio empobrecido num novo pacote de apoio militar à Ucrânia. O mais recente apoio foi anunciado esta quarta-feira pelo Pentágono, no segundo e último dia da visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ao país em guerra.

Estes mísseis de urânio empobrecido foram desenvolvidos pelos EUA durante a Guerra Fria, na década de 1970, e foram usados pela primeira vez na Guerra do Golfo de 1991, no Kosovo em 1999 e na Guerra do Iraque, em 2003.

Esta forma de urânio é colocada nas pontas dos mísseis anti-tanque, de balas e de morteiros para aumentar a capacidade de penetrar os alvos. As pontas feitas de urânio empobrecido tornam-se ainda mais afiadas no momento do impacto, aumentando a penetração dos alvos, e entram em ignição.

Estas munições são radioativas?

Apesar de muita da radiotividade ter sido retirada a este material, o urânio empobrecido continua a emitir baixos níveis de radiação - o que leva a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) a recomendar cautela no uso e a alertar para o perigo de exposição.

À BBC, Marina Miron, investigadora de estudos de guerra no Kings College, de Londres, explicou que "o medo é que, se as munições de urânio empobrecido caírem no chão, podem contaminar o sol", o que explica "porque é que os Estados Unidos e os aliados da NATO provocaram controvérsia quando as utilizaram no Kosovo".



Um estudo publicado em 2019 sugeria uma ligação entre o uso de armas de urânio empobrecido e nascimentos com deficiências numa cidade no Iraque. Em 2022, um relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas declarou a preocupação com o uso destas munições na Ucrânia, avisando que podem provocar "irritação na pele, falência renal e aumentar os riscos de cancro".

"A toxicidade química do urânio empobrecido é considerada um problema mais significante que os possíveis impactos da sua radioatividade", dizia o mesmo relatório.