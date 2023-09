Cidade russa de Rostov sacudida por explosões

Foram registadas explosões, durante a madrugada desta quinta-feira, em Rostov, cidade russa, onde se situa o quartel-general do comando do distrito militar do sul do país.

Segundo revelou a edição online do jornal britânico The Guardian, o governador regional disse no Telegram que uma pessoa ficou ferida e pelo menos três edifícios e vários carros foram danificados., após as defesas aéreas russas terem abatido dois drones ucranianos que visavam a cidade localizada 100 km a leste da fronteira com a Ucrânia.

Rostov é a maior cidade do sul da Rússia e é a capital da região de Rostov e faz fronteira com a Ucrânia.

Durante a madrugada desta quinta-feira, foram abatidos dois drones que sobrevoavam a cidade de Rostov-on-Don. Segundo o governador local uma pessoa ficou ferida e vários carros foram danificados.

O sistema de defesa aérea russo também abateu um drone que sobrevoava a região de Moscovo. Segundo as autoridades locais, não foram registados danos ou vítimas.

Os drones ucranianos sobrevoram ainda a região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. O governador local disse que um drone ucraniano foi abatido, sem causar estragos ou vítimas.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que está de visita a Kiev, anunciou uma nova ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia num total de mais 932 milhões de euros.