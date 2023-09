China quer banir roupa que possa "ferir os sentimentos da nação"

Uma proposta de lei que visa proibir os discursos e roupas “prejudiciais ao espírito do povo chinês” tem vindo a suscitar polémica no país, avança a BBC esta quinta-feira.

Se a lei for aprovada, os culpados podem vir a ser multados ou mesmo presos por um período máximo de 15 dias. Contudo, a proposta não deixa claro que tipo de vestuário ou discurso será considerado uma infração.

Especialistas legais e utilizadores das redes sociais pedem que se clarifique em que consiste uma infração, para evitar punições excessivas pela lei.

A China lançou recentemente um conjunto de propostas para alterações das leis de segurança pública – a primeira reforma registada em décadas.

A lei que visa o controlo do vestuário rapidamente suscitou reações do público, com vários a criticarem a medida excessiva e absurda.

De acordo com a proposta de lei, as pessoas que usem ou obriguem outras a usar “vestuário e símbolos que minam o espírito ou ferem os sentimentos da nação chinesa" poderão ser detidas por um período de até 15 dias ou multadas em até 5 mil yuan (cerca de 640 euros).

Quem criar ou divulgar discursos que possam ser considerados ofensivos é abrangido pela mesma punição.

As alterações legais propostas também proíbem "insultar, caluniar ou de outra forma infringir os nomes dos heróis e mártires locais", bem como vandalizar as estátuas em sua memória.

Proposta de lei não é clara

Na internet, as pessoas têm questionado de que forma vai ser possível aferir como e quando é que os “sentimentos” da nação são “feridos”.

“Usar fato e gravata conta como infração?” questiona um dos internautas, na plataforma Weibo, o equivalente chinês ao X (antigo Twitter). “O marxismo surgiu no Ocidente. Será que a sua presença na China também constitui uma afronta aos sentimentos nacionais?”, prossegue.

Juristas chineses também questionam o carácter vago da lei, afirmando que a formulação dúbia pode dar origem a abusos por parte das forças de segurança.

Zhao Hong, professora de Direito na Universidade Chinesa de Ciência Política e Direito, avisa que a falta de clareza poderá levar a uma violação dos direitos individuais.

“E se quem aplicar a lei, por exemplo, um agente da polícia, tiver uma interpretação pessoal da ofensa e iniciar um julgamento moral dos outros para além do âmbito da lei?", questionou num artigo publicado na quarta-feira.

Histórico de revisão do código de vestuário

A mesma professora mencionou um caso que se tornou conhecido na China no ano passado, em que uma mulher vestida de quimono foi detida na cidade de Suzhou e acusada de "provocar discussões e problemas" por ter usado o traje japonês.

O incidente provocou indignação nas redes sociais chinesas e chegou às capas dos jornais.

Além deste, têm surgido outros casos de repressão. Em março deste ano, a polícia deteve uma mulher que vestia uma réplica de um uniforme militar japonês. No início do mês passado, foi negada a entrada num concerto em Pequim a pessoas que vestiam roupas com padrão arco-íris.

“Usar um quimono fere os sentimentos da nação chinesa? Comer comida japonesa é pôr em causa o seu espírito? Quando é que os sentimentos e o espírito da nação chinesa se tornaram tão frágeis?", escreveu um comentador Internet, sob o pseudónimo Wang Wusi.

O projeto de lei é apenas um exemplo de como o Presidente chinês Xi Jinping tem procurado redefinir o que é um cidadão chinês modelo, desde que chegou ao poder em 2012.

Em 2019, o Partido Comunista Chinês emitiu "diretrizes morais" que incluem indicações sobre educação, viajar com uma menor pegada de carbono e ter "fé" em Xi Jinping e no partido.