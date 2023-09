Casal em lua-de-mel está desaparecido nas cheias na Grécia

O casal austríaco decidiu abrigar-se no ‘bungalow’ que tinha alugado para a sua lua-de-mel quando as fortes chuvas varreram o centro da Grécia, informou o proprietário do alojamento, Thanasis Samaras.

Nas regiões do centro da Grécia, muitas pessoas ficaram presas nos telhados das casas, depois de as cheias terem submergido aldeias inteiras.

As imagens mostram helicópteros dos bombeiros a retirar pessoas presas na água e nos telhados - parte de uma enorme operação dos serviços de emergência e do exército para chegar às aldeias isoladas.

A planície de Karditsa, no centro da Grécia, foi descrita como tendo sido transformada num lago. As aldeias ao redor de Palamas ficaram submersas.

As condições climatéricas extremas atingiram também Atenas e a ilha de Skiathos, onde milhares de turistas ficaram retidos, bem como as zonas costeiras de Volos e Pelion.

A cidade de Volos continua sem eletricidade e sem água corrente pelo terceiro dia consecutivo. A administração local decidiu transferir a água das piscinas para um dos hospitais da cidade para que os tratamentos de diálise e quimioterapia pudessem continuar, informou a ERT.

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis cancelou os compromissos previstos para o fim de semana devido à escalada da crise. Em vez disso, planeia visitar as zonas afetadas.

A tempestade Daniel está a atingir a Grécia, a Turquia e a Bulgária desde segunda-feira, tendo morrido mais de uma dúzia de pessoas, pelo menos quatro das quais na Grécia.

Os cientistas climáticos alertaram para o facto de o aquecimento global significar uma maior evaporação da água durante o verão, o que conduz a tempestades mais intensas.

A Grécia tem-se debatido com incêndios florestais devastadores durante a maior parte do verão. No mês passado, pelo menos 20 pessoas morreram no maior incêndio de que há registo na UE.