Alasca. ​Misteriosa esfera dourada encontrada no fundo do oceano

Um misterioso globo dourado foi descoberto no fundo do oceano ao largo da costa do Pacífico do Alasca, durante um mergulho da expedição Seascape Alaska 5, que se prolonga até 15 de setembro.



Segundo o britânico “The Guardian”, o objeto liso com um buraco no centro foi encontrado a uma profundidade de cerca de 3,22 quilómetros por um explorador submarino remoto.

Os cientistas estão a realizar testes e a analisar o ADN do objeto que suspeitam que seja o invólucro do ovo de uma criatura marinha desconhecida ou uma esponja marinha.

A missão está a explorar o Golfo do Alasca, até profundidades de 6,44 quilómetros, incluindo habitats de corais e esponjas de profundidade e características geológicas como vulcões de lama.

Os investigadores acionaram um aparelho com um braço remoto para analisar o “ovo”, acabando por verificar que a esfera apresenta uma delicada textura "semelhante pele". Posteriormente, o objeto foi “aspirado” para um tubo para que possa ser testado em laboratório.

Quando a descoberta foi feita, a 30 de agosto, durante a transmissão em direto da expedição, os membros da equipa apresentaram as suas teorias sobre a identidade do objeto, incluindo a possibilidade de se tratar de um invólucro de um ovo, sugeriram que o buraco poderia ter sido criado por uma criatura que eclodiu ou por um predador que entrou no local.

"Só espero que, quando o espetarmos, não saia alguma coisa", disse um dos cientista. "É como o início de um filme de terror."

Apesar de nas imagens captadas no fundo do oceano o objeto ter um aspeto dourado, tal acabou por ser atribuído ao reflexo dos faróis do submarino, uma vez que uma fotografia do objeto captada no laboratório sugere uma cor castanha-amarelada.

Kerry Howell, ecologista da Universidade de Plymouth, afirmou que não é invulgar encontrar novas espécies durante missões de exploração, mas que normalmente seria possível classificá-las numa categoria taxonómica ampla.

"É frequente vermos coisas novas, mas normalmente temos um bom conhecimento do que são. O que é invulgar nesta coisa é que nem sequer temos a certeza do que é. É um ovo? É uma esponja, o que é?”, questiona, justificando que apontam para que seja um ovo devido à sua textura.

“Parecia carnudo e não tem nenhuma anatomia óbvia. Tem um buraco que sugere que algo entrou ou saiu. Mas não se parece com nenhum ovo que eu já tenha visto", acrescentou, salientando ainda que é “bastante grande” e por isso não será “um ovo de peixe pequeno”, mas “uma coisa de tamanho considerável".

Para já tudo não passa de especulação e apenas os testes de ADN deverão permitir determinar a que família de vida marinha pertence, embora seja pouco provável que se consiga identificar uma espécie precisa, uma vez que apenas uma fração da vida marinha foi sequenciada.