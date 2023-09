Trump. Julgamento de tentativa de fraude eleitoral poderá durar 4 meses

Os procuradores norte-americanos do caso de tentativa de subversão das eleições na Geórgia, que envolve o antigo Presidente norte-americano Donald Trump, estimaram hoje que o julgamento deverá demorar quatro meses.

A estimativa do procurador especial Nathan Wade foi feita durante uma audiência hoje perante o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Scott McAfee, sobre os pedidos de dois dos acusados de serem julgados separadamente.