Invasão do Capitólio. Ex-líder dos Proud Boys condenado a 22 anos de prisão

O ex-líder dos Proud Boys, Enrique Tarrio, foi esta terça-feira condenado a 22 anos de prisão por ter sido um dos coordenadores da invasão do Capitólio, ocorrida em Washington DC a 6 de janeiro de 2021, no dia da tomada de posse de Joe Biden após ter vencido as eleições presidenciais.

A sentença proferida por um tribunal de DC é a mais longa proferida até agora neste processo, envolvendo um participante no ataque à sede do poder parlamentar dos Estados Unidos.

Tarrio, de 39 anos, tinha sido considerado culpado em maio dos crimes de conspiração sediciosa, obstrução à justiça, desordem civil e destruição de propriedade do Governo.

A procuradoria pedia uma sentença de 33 anos de prisão, classificando a ação de Tarrio como "um ato calculado de terrorismo".

A defesa apontou para uma pena máxima de 15 anos, mas o juiz Timothy Kelly, que curiosamente foi indicado por Donald Trump para o cargo, acabou por ditar uma pena de 22 anos de prisão.

Motim foi dirigido à distância

No dia 6 de janeiro de 2021, Donald Trump discursou em frente ao Capitólio perante uma multidão de apoiantes.

Quase em simultâneo, decorreu na Câmara do Congresso, situada no interior do complexo, a certificação da vitória eleitoral do Presidente Joe Biden nas eleições de novembro de 2020.

A multidão acabou por invadir o edifício, aparentemente numa tentativa de impedir que Joe Biden fosse confirmado como Presidente.

Do acto de sedição resultou a morte de cinco pessoas.