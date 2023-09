Embarcação atacada por tubarões no Pacífico resgatada pela Austrália

Três marinheiros da Rússia e da França foram resgatados esta quarta-feira depois de o catamarã insuflável em que navegavam, do Vanuatu para a Austrália, ter sido atacado por tubarões, disseram as autoridades australianas.

O organismo de resgate australiano contou com a ajuda do um navio Dugong Ace, com pavilhão do Panamá, que transportava veículos e que conseguiu completar o salvamento e transferir para bordo os dois cidadãos russos e um francês.

Um avião de salvamento australiano também se deslocou ao local.

"Os três homens estão bem", disse Joe Zeller, diretor de serviço na sede da AMSA em Camberra.