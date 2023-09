Desflorestação na Amazónia continua em queda

Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro (INPE) mostram que a taxa de desflorestação da floresta amazónica diminuiu em 66,1% em relação a agosto de 2022.

A notícia foi avançada esta quarta-feira, na sequência de uma descida semelhante no passado mês de julho.

Estes valores são particularmente notáveis tendo em conta que, tipicamente, é no mês de agosto que se registam os valores mais elevados de desflorestação.

As florestas tropicais, como é o caso da Amazónia, desempenham um papel fundamental na resiliência do planeta e no combate às alterações climáticas.

Dados da INPE sugerem que foram desbravados 563 km2 em agosto de 2023, por comparação a 1.661 km2 em agosto do ano passado.

A ministra brasileira do Ambiente, Marina Silva, considera que o Governo de Lula da Silva tem sido determinante na redução destes valores.

“Estes resultados mostram a determinação do governo de Lula em quebrar o ciclo de abandono e retrocesso que marcou o anterior governo”, disse Marina Silva, citada pela BBC.

A destruição da Amazónia foi agravada pela administração de Jair Bolsonaro, antecessor de Lula, que promoveu a exploração mineira em terrenos indígenas e reduziu significativamente o financiamento destinado à proteção ambiental.

Ao tomar posse, o Governo de Lula assumiu o compromisso de travar a desflorestação da Amazónia brasileira por completo até 2030.

Esta terça-feira, Lula da Silva decretou duas novas zonas como áreas indígenas protegidas, com o intuito de preservar a floresta da Amazónia. As novas zonas protegidas localizam-se nos estados de Acre e Amazonas, no noroeste brasileiro.

Cerca de 60% da Amazónia está localizada no Brasil. No passado mês, Lula da Silva recebeu líderes de oito países que partilham a bacia da Amazónia, numa cimeira na cidade de Belém do Pará.

Nessa cimeira, foi alcançado um acordo para criar uma aliança de combate à desflorestação, mas os governantes não foram capazes de negociar metas conjuntas no que diz respeito à conservação da natureza.